https://ria.ru/20200712/1574246415.html
Пьяный украинец угрожал заминировать избирательный участок в Польше
Гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:11
2020-07-12T21:11
польша
украина
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573869817.html
Айрат Сагиндыков
Может ему хозяин не заплатил за сбор фруктов (что они там собирают) или мойку сантехники, оттого и бузит новоиспечённый европеец из нэзалэжной.
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польша
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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польша, украина, в мире
ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости.
Гражданин Украины
в состоянии сильного алкогольного опьянения грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше
, сообщает местная комендатура полиции.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента.
"В воскресенье днем на номер 112 позвонил 46-летний гражданин Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали украинца. По их данным, в крови 46-летнего мужчина содержалось около трех промилле алкоголя.
Помещение избирательного участка обследовали полицейские пиротехники и не обнаружили опасных предметов. В отношении украинца будет возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.