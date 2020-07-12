Пьяный украинец угрожал заминировать избирательный участок в Польше

ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Гражданин Гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше , сообщает местная комендатура полиции.

В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента.

"В воскресенье днем на номер 112 позвонил 46-летний гражданин Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали украинца. По их данным, в крови 46-летнего мужчина содержалось около трех промилле алкоголя.