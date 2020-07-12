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Пьяный украинец угрожал заминировать избирательный участок в Польше
Гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:11
польша
украина
в мире
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Может ему хозяин не заплатил за сбор фруктов (что они там собирают) или мойку сантехники, оттого и бузит новоиспечённый европеец из нэзалэжной.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
польша, украина, в мире

Пьяный украинец угрожал заминировать избирательный участок в Польше

21:11 12.07.2020
965
© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше, сообщает местная комендатура полиции.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента.
"В воскресенье днем на номер 112 позвонил 46-летний гражданин Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали украинца. По их данным, в крови 46-летнего мужчина содержалось около трех промилле алкоголя.
Помещение избирательного участка обследовали полицейские пиротехники и не обнаружили опасных предметов. В отношении украинца будет возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Полиция
3 июля, 19:01
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18651100
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ПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Может ему хозяин не заплатил за сбор фруктов (что они там собирают) или мойку сантехники, оттого и бузит новоиспечённый европеец из нэзалэжной.
12 июля, 21:32
Айрат Сагиндыков
770002
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