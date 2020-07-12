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В Можайске из-за дождя подтоплены 34 приусадебных участка и 22 дома
Свыше 30 приусадебных участков, а также 22 дачных дома подтоплены из-за дождя в Можайске Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской... РИА Новости, 12.07.2020
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
можайск
московская область (подмосковье)
происшествия
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можайск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), можайск, московская область (подмосковье), происшествия
В Можайске из-за дождя подтоплены 34 приусадебных участка и 22 дома
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Свыше 30 приусадебных участков, а также 22 дачных дома подтоплены из-за дождя в Можайске Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
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В Можайске из-за дождя подтоплены 34 приусадебных участка и 22 дома

21:10 12.07.2020
1438
© РИА Новости / Александр ЯнышевПодтопление
Подтопление
© РИА Новости / Александр Янышев
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Свыше 30 приусадебных участков, а также 22 дачных дома подтоплены из-за дождя в Можайске Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
"По состоянию на 20.00... подтопленными остаются 34 приусадебных участка и 22 дачных дома. Привлекаемые силы и средства: 27 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.
414013
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МожайскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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