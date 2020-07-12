В Можайске из-за дождя подтоплены 34 приусадебных участка и 22 дома

"По состоянию на 20.00... подтопленными остаются 34 приусадебных участка и 22 дачных дома. Привлекаемые силы и средства: 27 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.