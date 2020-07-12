https://ria.ru/20200712/1574246357.html
В Можайске из-за дождя подтоплены 34 приусадебных участка и 22 дома
Свыше 30 приусадебных участков, а также 22 дачных дома подтоплены из-за дождя в Можайске Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:10
2020-07-12T21:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
можайск
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/05/1557750579_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_7c62cb13a3e41497f0a04de7f8e1f9fb.jpg
можайск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
2020-07-12T21:10
true
PT0M13S
https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/05/1557750579_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_7c62cb13a3e41497f0a04de7f8e1f9fb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/05/1557750579_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_42edbc4174db637491c74fbe1e94d58b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155775/05/1557750579_662:0:2709:2047_1400x0_80_0_0_e1ed783964d6192e82c9020aad4e0059.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), можайск, московская область (подмосковье), происшествия