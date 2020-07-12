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Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
Певица Анита Цой в беседе с "Московским Комсомольцем" рассказала, что стало для нее самым страшным проявлением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:29
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, шоу-бизнес, анита цой

Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса

21:02 12.07.2020 (обновлено: 21:29 12.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Анита Цой. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Певица Анита Цой в беседе с "Московским Комсомольцем" рассказала, что стало для нее самым страшным проявлением коронавирусной инфекции.
По словам артистки, вирус атакует все системы по очереди.
"Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар", — призналась она.
Сначала у нее поднялась температура, а тело начало ломить. Потом начались проблемы с психикой.
"Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека", — пояснила Цой.
Певица Анита Цой
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Она отметила, что в какой-то момент потерялась во времени и пространстве. По словам Цой, она не понимала, где находится и какие лекарства надо пить, как именно их нужно принимать. Как призналась певица, если бы ее не забрали в больницу и не поместили под контроль специалистов, она бы самостоятельно не справилась.
По ее словам, коронавирус бьет по эмоциям, психика расстраивается. Цой также рассказала, что в какой-то момент она не могла дышать без кислородной маски, и у нее внезапно началась клаустрофобия.
"А наше отделение на шестом этаже находилось. Я открыла все окна", — отметила певица.
Цой призналась, что ей было нестерпимо тяжело дышать и хотелось немедленно оказаться на улице. После этого ей стало "реально страшно" подходить к окну.
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"Я закрыла окна обратно, сидела мокрая, как полевая мышь, обливаясь потом", — вспоминает певица.
На следующий день она рассказала о своем состоянии врачу и спросила, нужна ли ей помощь психолога.

"Она сказала: "Не очень принято об этом говорить, но вообще это одно из течений болезни", — рассказала Цой.

По мнению певицы, вирус ведет себя коварно, он "начинает тебя исследовать", заставляя сначала кашлять, а затем уже "отключает" обоняние и вкус.
"Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра", — заключила она.
Пресс-секретарь певицы Анна Кружель сообщила о госпитализации артистки 30 июня. По ее словам, Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, однако трудно сказать, как именно она могла заразиться коронавирусом. Недавно певица рассказала, что ей удалось побороть болезнь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесАнита Цой
Популярные комментарии
Похоже это не вирус, это проявились наркотики...
12 июля, 21:49
Konstantin Novikov
520015
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