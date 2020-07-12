Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса

По словам артистки, вирус атакует все системы по очереди.

"Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар", — призналась она.

Сначала у нее поднялась температура, а тело начало ломить. Потом начались проблемы с психикой.

"Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека", — пояснила Цой.

Она отметила, что в какой-то момент потерялась во времени и пространстве. По словам Цой, она не понимала, где находится и какие лекарства надо пить, как именно их нужно принимать. Как призналась певица, если бы ее не забрали в больницу и не поместили под контроль специалистов, она бы самостоятельно не справилась.

По ее словам, коронавирус бьет по эмоциям, психика расстраивается. Цой также рассказала, что в какой-то момент она не могла дышать без кислородной маски, и у нее внезапно началась клаустрофобия.

"А наше отделение на шестом этаже находилось. Я открыла все окна", — отметила певица.

Цой призналась, что ей было нестерпимо тяжело дышать и хотелось немедленно оказаться на улице. После этого ей стало "реально страшно" подходить к окну.

"Я закрыла окна обратно, сидела мокрая, как полевая мышь, обливаясь потом", — вспоминает певица.

На следующий день она рассказала о своем состоянии врачу и спросила, нужна ли ей помощь психолога.

"Она сказала: "Не очень принято об этом говорить, но вообще это одно из течений болезни", — рассказала Цой.

По мнению певицы, вирус ведет себя коварно, он "начинает тебя исследовать", заставляя сначала кашлять, а затем уже "отключает" обоняние и вкус.

"Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра", — заключила она.

Пресс-секретарь певицы Анна Кружель сообщила о госпитализации артистки 30 июня. По ее словам, Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, однако трудно сказать, как именно она могла заразиться коронавирусом. Недавно певица рассказала, что ей удалось побороть болезнь.