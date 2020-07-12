В Белоруссии планируют создать лоукостер

При этом Авраменко обратил внимание, что Белоруссия открыта для сотрудничества с иностранными лоукостерами. "У нас уже было подписано одно соглашение (с компанией Wizz Air – ред.) и решение было принято, но сегодня просто вмешалась (пандемия COVID-19 - ред.)... Я надеюсь, мы переговоры восстановим", - сказал глава ведомства.