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В Белоруссии планируют создать лоукостер
Низкобюджетную авиакомпанию планируют создать в Белоруссии, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:59
белоруссия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белоруссия, экономика

В Белоруссии планируют создать лоукостер

20:59 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МИНСК, 12 июл - РИА Новости. Низкобюджетную авиакомпанию планируют создать в Белоруссии, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
"Мы задумались о создании, скажем, второй белорусской компании (после "Белавиа" - ред.), более бюджетной, для развития конкуренции и перевозок пассажиров. В первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт "Гродно" и "Авиакомпанию Гродно". Поэтому в ближайшее время мы будем принимать решение по развитию данного вида перевозок", - заявил Авраменко в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.
Министр уточнил, что речь идет о создании "своего лоукоста".
При этом Авраменко обратил внимание, что Белоруссия открыта для сотрудничества с иностранными лоукостерами. "У нас уже было подписано одно соглашение (с компанией Wizz Air – ред.) и решение было принято, но сегодня просто вмешалась (пандемия COVID-19 - ред.)... Я надеюсь, мы переговоры восстановим", - сказал глава ведомства.
Он отметил, что Белоруссия активно приглашает иностранные лоукостеры для загрузки областных аэропортов.
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