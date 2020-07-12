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В штате Флорида выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Рекордные более чем 15 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в американском штате Флорида, сообщил департамент здравоохранения штата. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
флорида
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, флорида, сша, в мире

В штате Флорида выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

20:50 12.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Рекордные более чем 15 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в американском штате Флорида, сообщил департамент здравоохранения штата.
По сообщению ведомства, суточный прирост числа инфицированных составил 15 299, что почти на 4 тысячи выше предыдущего рекорда, установленного на прошлой неделе. Тогда сообщалось об 11 393 новых заразившихся за 24 часа.
Общее число случаев COVID-19 в штате достигло 269 811, причем свыше 266 тысяч заразившихся являются резидентами штата.
За сутки скончались 45 пациентов с коронавирусом, общее число жертв заболевания в штате превысило 4,3 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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