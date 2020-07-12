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В Екатеринбурге локализовали пожар в складском помещении
Пожар в складском помещении в Екатеринбурге локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге локализовали пожар в складском помещении

20:47 12.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в складском помещении в Екатеринбурге локализован, сообщает МЧС России.
Ранее МЧС России сообщало, что складское помещение в Екатеринбурге по адресу улица Полевая, 76, горит на 800 квадратных метрах. В 18.20 (мск) на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.
"22.23 (время местное) - локализация", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
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