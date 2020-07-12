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В Японии из-за наводнений и оползней погибли 70 человек
Число жертв наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии выросло до 70 человек, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:09
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япония, в мире

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 70 человек

20:48 12.07.2020 (обновлено: 21:09 12.07.2020)
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© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi NewspaperТайфун в Японии
Тайфун в Японии
© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi Newspaper
ТОКИО, 12 июл — РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии выросло до 70 человек, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
Пропавшими без вести считаются 13 человек.
Дожди в районе острова Кюсю продолжаются уже неделю. За это время они распространились на более широкую область, захватив и основной японский остров Хонсю. По прогнозу, в понедельник на севере Кюсю может выпасть до 150 миллиметров осадков, а во вторник — до 300 миллиметров.
В префектурах Кумамото и Оита 8,5 тысячи семей находятся без воды. В 11 префектурах более 12 тысяч домов разрушены полностью или частично. Ряд населенных пунктов оказался полностью отрезанным из-за паводков.
По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, ущерб сельскохозяйственным угодьям составил к этому часу 11,7 миллиарда иен (109 миллионов долларов).
Ожидается, что в понедельник пострадавшие районы посетит премьер-министр страны Синдзо Абэ.
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ЯпонияВ мире
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