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Телеканал "Царьград" оспорит штраф из-за фейков о коронавирусе
Телеканал "Царьград" будет обжаловать решение суда касательно главного редактора вещателя Дарьи Токаревой, которую оштрафовали за две фейковые новости о... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:38
телеканал царьград
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
герман стерлигов
великобритания
москва
медиа - общество
происшествия
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За моральный ущерб на них в суд подать необходимо
16
Что значит мнение эксперта? С чего вы взяли что это эксперт? Где доказательства? То что посчитал Царьград называется мнительностью и прежде чем гнаться за сенсационностью и доходами от рекламы, им следовало бы подумать о том что шарлатанство с использованием СМИ наказуемо.
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великобритания
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1400x0_80_0_0_5bd14bb9c10f954ae60a2f89376e3f39.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал царьград, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), герман стерлигов, великобритания, москва, медиа - общество, происшествия

Телеканал "Царьград" оспорит штраф из-за фейков о коронавирусе

20:38 12.07.2020
1019
© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Телеканал "Царьград" будет обжаловать решение суда касательно главного редактора вещателя Дарьи Токаревой, которую оштрафовали за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, опубликованная там информация является экспертным мнением и не попадает под критерии ложной, сообщил РИА Новости советник гендиректора по правовым вопросам Виталий Беспалов.
Ранее мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала. Протоколы в суд направил Роскомнадзор.
"Роскомнадзор в этом вопросе выступает всего лишь техническим инструментом. Информацию недостоверной признала прокуратура, выпустил соответствующее решение о блокировке либо удалении этой информации Роскомнадзор.... Мы, соответственно, удалили", - рассказал Беспалов.
Кроме того, по словам советника директора телеканала, было составлено два протокола, которые и направлены в суд.
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"Мы подготовили позицию и проиграли. Позиция у нас заключалась в том, что мы дали прямую речь Германа Стерлигова о том, что тесты на коронавирус могут быть заражены, и что якобы эти действия совершает Великобритания. Но там была прямая речь, мнение эксперта, поэтому мы не посчитали нужным проверять на достоверность. Существует соответствующее постановление пленума Верного суда, которое говорит о том, что мнение человека нельзя проверить на достоверность", - отметил Беспалов.
Информация, которая стала предметом судебных разбирательств, как утверждает представитель телеканала, не попадает ни под один критерий недостоверной.
"Мы пока не понимаем, почему суд принял такое решение, мы не видели мотивировочную часть решения. Как только мы её получим, мы соответственно, будем готовиться ко второй инстанции, будем это обжаловать", - добавил Беспалов.
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телеканал ЦарьградФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Герман СтерлиговВеликобританияМоскваМедиа - ОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
За моральный ущерб на них в суд подать необходимо
12 июля, 21:05
AAA AA
1400002
Что значит мнение эксперта? С чего вы взяли что это эксперт? Где доказательства? То что посчитал Царьград называется мнительностью и прежде чем гнаться за сенсационностью и доходами от рекламы, им следовало бы подумать о том что шарлатанство с использованием СМИ наказуемо.
12 июля, 21:27
Алексей Петров
1400001
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