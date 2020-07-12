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В России более 7,5 тысячи военных вылечились от COVID-19
Свыше 7,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 89 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

В России более 7,5 тысячи военных вылечились от COVID-19

20:27 12.07.2020
323
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Свыше 7,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 89 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 89 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7561 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 898.
На 12 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 1221 военнослужащий с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 266 военных.
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Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 682 человека.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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