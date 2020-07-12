В России более 7,5 тысячи военных вылечились от COVID-19

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Свыше 7,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 89 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 89 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7561 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 898.
На 12 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 1221 военнослужащий с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 266 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 682 человека.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
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