https://ria.ru/20200712/1574244989.html
Миссия ВОЗ оценит ситуацию с коронавирусом в Туркмении
Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящаяся в Туркменистане по приглашению туркменского правительства, даст оценку ситуации с COVID-19 в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:12
2020-07-12T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
туркмения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, туркмения, в мире
АШХАБАД, 12 июл - РИА Новости.
Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
), находящаяся в Туркменистане по приглашению туркменского правительства, даст оценку ситуации с COVID-19 в стране в предстоящую среду, сообщает в воскресенье туркменский новостной сайт Ориент
.
"Ожидается, что итоги миссии ВОЗ в Туркменистане будут обнародованы в среду, 15 июля, во время брифинга", - говорится в сообщении.
По информации сайта, миссия ВОЗ уже посетила медучреждения Лебапского региона и Ашхабада
, побывала на КПП в Фарабе (на границе с Узбекистаном
) и Имамназаре (на границе с Афганистаном
).
В понедельник миссия ВОЗ отправится в западный регион страны – Балканский велаят (область), где, помимо медучреждений, посетит КПП в международном морском порту Туркменбаши (бывший Красноводск).
"По предварительным данным, полученным ORIENT, эксперты ВОЗ неплохо оценивают своевременность и качество проведенных превентивных мер, а также готовность Туркменистана и далее противостоять глобальным вызовам и угрозам, которые представляют опасные инфекции, быстро распространяющиеся по миру, в том числе и в сопредельных странах-соседях", - подчеркивается в сообщении сайта.
Делегация ВОЗ приехала в Туркменистан с 10-дневным визитом в минувший понедельник. Ранее власти Туркмении
сообщали, что в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. Вместе с тем, министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана обязало работников предприятий, организаций и учреждений страны, независимо от форм собственности, соблюдать меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. В числе мер - ношение медицинских масок, перчаток, регулярная дезинфекция рук, транспорта, помещений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.