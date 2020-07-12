Миссия ВОЗ оценит ситуацию с коронавирусом в Туркмении

"Ожидается, что итоги миссии ВОЗ в Туркменистане будут обнародованы в среду, 15 июля, во время брифинга", - говорится в сообщении.

В понедельник миссия ВОЗ отправится в западный регион страны – Балканский велаят (область), где, помимо медучреждений, посетит КПП в международном морском порту Туркменбаши (бывший Красноводск).

"По предварительным данным, полученным ORIENT, эксперты ВОЗ неплохо оценивают своевременность и качество проведенных превентивных мер, а также готовность Туркменистана и далее противостоять глобальным вызовам и угрозам, которые представляют опасные инфекции, быстро распространяющиеся по миру, в том числе и в сопредельных странах-соседях", - подчеркивается в сообщении сайта.