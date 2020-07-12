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Миссия ВОЗ оценит ситуацию с коронавирусом в Туркмении
Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящаяся в Туркменистане по приглашению туркменского правительства, даст оценку ситуации с COVID-19 в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:12
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, туркмения, в мире

Миссия ВОЗ оценит ситуацию с коронавирусом в Туркмении

20:12 12.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
АШХАБАД, 12 июл - РИА Новости. Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящаяся в Туркменистане по приглашению туркменского правительства, даст оценку ситуации с COVID-19 в стране в предстоящую среду, сообщает в воскресенье туркменский новостной сайт Ориент.
"Ожидается, что итоги миссии ВОЗ в Туркменистане будут обнародованы в среду, 15 июля, во время брифинга", - говорится в сообщении.
По информации сайта, миссия ВОЗ уже посетила медучреждения Лебапского региона и Ашхабада, побывала на КПП в Фарабе (на границе с Узбекистаном) и Имамназаре (на границе с Афганистаном).
В понедельник миссия ВОЗ отправится в западный регион страны – Балканский велаят (область), где, помимо медучреждений, посетит КПП в международном морском порту Туркменбаши (бывший Красноводск).
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"По предварительным данным, полученным ORIENT, эксперты ВОЗ неплохо оценивают своевременность и качество проведенных превентивных мер, а также готовность Туркменистана и далее противостоять глобальным вызовам и угрозам, которые представляют опасные инфекции, быстро распространяющиеся по миру, в том числе и в сопредельных странах-соседях", - подчеркивается в сообщении сайта.
Делегация ВОЗ приехала в Туркменистан с 10-дневным визитом в минувший понедельник. Ранее власти Туркмении сообщали, что в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. Вместе с тем, министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана обязало работников предприятий, организаций и учреждений страны, независимо от форм собственности, соблюдать меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. В числе мер - ношение медицинских масок, перчаток, регулярная дезинфекция рук, транспорта, помещений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТуркменияВ мире
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