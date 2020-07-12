https://ria.ru/20200712/1574244906.html
Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела
Исследователи в Германии пришли к выводу о том, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:03
2020-07-12T20:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, германия
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Исследователи в Германии
пришли к выводу о том, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения коронавирусом, передает телеканал ZDF
.
По его данным, снижение количества антител было обнаружено по результатам анализов крови первых пациентов с коронавирусом в Германии, которые в конце января проходили лечение в мюнхенской клинике Швабинг.
"По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", - заявил Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг.
В то же время он отметил, что то, насколько это влияет на долгосрочный иммунитет, пока остается предметом спекуляций. Тем не менее, по словам Вендтнера, результаты исследования свидетельствуют о том, что переболевшие коронавирусом могут заразиться повторно.
Как отмечает телеканал, к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые, которые сообщили, что у людей, перенесших коронавирус, спустя время существенно сокращается количество антител. В особенности сильное снижение количества антител наблюдалось у тех, кто перенес заражение без симптомов. Исследование китайских ученых было опубликовано ранее в журнале Nature Medicine.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.