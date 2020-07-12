Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 1012

АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1012, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1012 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 212 993. Умерли 19 больных, всего умерших – 5363. Вылечились сегодня 1298 пациентов, всего - 194 515", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.