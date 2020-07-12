https://ria.ru/20200712/1574244785.html
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 1012
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1012, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:58
2020-07-12T19:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире
АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1012, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1012 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 212 993. Умерли 19 больных, всего умерших – 5363. Вылечились сегодня 1298 пациентов, всего - 194 515", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.