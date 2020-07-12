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В Екатеринбурге загорелось складское помещение
Складское помещение горит на 800 квадратных метрах в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге загорелось складское помещение

19:52 12.07.2020
442
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Складское помещение горит на 800 квадратных метрах в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.
"Площадь пожара, по предварительной информации, 800 квадратных метров. В 18.10 (мск) ... поступила информация о пожаре в складском помещении по адресу: улица Полевая, 76. Муниципальное образование "город Екатеринбург" Свердловской области. В 18.20 (мск) на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после прибытия на место первых пожарных подразделений ранг пожара был повышен.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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