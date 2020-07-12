Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574244298.html
В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин
Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ким торра
коронавирусы
наварра
астурия
каталония
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_d9559c823a82e333f76f9f406dcf8891.jpg
https://ria.ru/20200712/1574243634.html
https://ria.ru/20200712/1574234484.html
наварра
астурия
каталония
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_d9559c823a82e333f76f9f406dcf8891.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a97c4980a7a2f277faa142def276607d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_c00be023a9b0c9878ad9b3c293768355.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ким торра, коронавирусы, наварра, астурия, каталония, испания, в мире

В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин

19:49 12.07.2020 (обновлено: 19:52 12.07.2020)
1646
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 12 июл – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.
Примерно 150 тысячам из 430 тысяч жителей региона будет запрещено выходить из домов за исключением случаев острой необходимости (пойти за продуктами, в больницы, к нуждающимся в уходе родственникам или добраться до работы). Предполагается, что мера продлится 15 дней.
"Люди должны будут оставаться дома за исключением, когда им надо работать, если это невозможно делать удаленно", - пояснила советница здравоохранения женералитета Альба Вергес на пресс-конференции.
Все рестораны и бары будут закрыты, они смогут осуществлять лишь заказы на дом. "Мы просим население оставаться дома максимальное количество времени, только выходить на работу или купить предметы первой необходимости", - добавила советник.
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Вчера, 19:20Распространение нового коронавируса
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
Глава каталонского женералитета Ким Торра назвал решение "сложным, но необходимым". "Следуя эпидемиологическим данным и (заключениям) экспертов, мы приняли сложное, но необходимое решение. Необходимо участие всех, чтобы избежать еще больше заражений", - написал он в Twitter.
Четвертого июля в комарке Сегрия были введены ограничения на передвижение – въезд и выезд из нее закрыты.
С 23 июня в комарке было выявлено 1,4 тысячи случаев заражения, по данным испанской телерадиовещательной компании RTVE. Только за последние сутки, как сообщила Альба Вергес, было выявлено 190 новых случаев заболевания. Всего же в Каталонии за 24 часа выявлено 816 новых случаев заражения COVID-19, в два раза больше, чем в субботу.
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 13:22Распространение нового коронавируса
Ученый заявил о росте заразности коронавируса из-за мутаций
Из-за увеличивающегося числа заражений и локальных вспышек ряд испанских автономных сообществ вводят обязательный масочный режим – их жители обязаны носить маски не только в общественных местах, но и на улицах. Эти меры действуют в Каталонии, на Балеарских островах и в Эстремадуре. Аналогичные правила в ближайшие дни будут введены в Андалусии, Арагоне и Риохе. Возможность принятия подобных мер рассматривают Наварра, Астурия, Кантабрия и Мурсия.
Согласно мерам, введенным испанским правительством, на всей территории страны ношение маски обязательно в транспорте и во всех общественных местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию в два метра.
По официальным данным, с начала эпидемии в Испании было выявлено 254 тысячи заражений, 28,4 тысячи пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
102004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ким ТорраКоронавирусыНаварраАстурияКаталонияИспанияВ мире
Рекомендуем
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В штате Флорида выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Здание парламента Бельгии в Брюсселе
Бельгия может официально извиниться перед бывшими колониями
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 1012
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Работник пожарной охраны
В Екатеринбурге загорелось складское помещение
Певица Анита Цой
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Миссия ВОЗ оценит ситуацию с коронавирусом в Туркмении
Портрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая, у машины на церемонии прощания в Северном центральном университете в Миннеаполис
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
В России более 7,5 тысячи военных вылечились от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые придумали, как делать вино и сыр с помощью сорной травы
08:57Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов
08:57Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте
08:55В Луганской области продолжается тушение лесного пожара
08:53В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
Лента новостейМолния