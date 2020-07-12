В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин

МАДРИД, 12 июл – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.

Примерно 150 тысячам из 430 тысяч жителей региона будет запрещено выходить из домов за исключением случаев острой необходимости (пойти за продуктами, в больницы, к нуждающимся в уходе родственникам или добраться до работы). Предполагается, что мера продлится 15 дней.

"Люди должны будут оставаться дома за исключением, когда им надо работать, если это невозможно делать удаленно", - пояснила советница здравоохранения женералитета Альба Вергес на пресс-конференции.

Все рестораны и бары будут закрыты, они смогут осуществлять лишь заказы на дом. "Мы просим население оставаться дома максимальное количество времени, только выходить на работу или купить предметы первой необходимости", - добавила советник.

Глава каталонского женералитета Ким Торра назвал решение "сложным, но необходимым". "Следуя эпидемиологическим данным и (заключениям) экспертов, мы приняли сложное, но необходимое решение. Необходимо участие всех, чтобы избежать еще больше заражений", - написал он в Twitter

Четвертого июля в комарке Сегрия были введены ограничения на передвижение – въезд и выезд из нее закрыты.

С 23 июня в комарке было выявлено 1,4 тысячи случаев заражения, по данным испанской телерадиовещательной компании RTVE. Только за последние сутки, как сообщила Альба Вергес, было выявлено 190 новых случаев заболевания. Всего же в Каталонии за 24 часа выявлено 816 новых случаев заражения COVID-19, в два раза больше, чем в субботу.

Из-за увеличивающегося числа заражений и локальных вспышек ряд испанских автономных сообществ вводят обязательный масочный режим – их жители обязаны носить маски не только в общественных местах, но и на улицах. Эти меры действуют в Каталонии, на Балеарских островах и в Эстремадуре. Аналогичные правила в ближайшие дни будут введены в Андалусии, Арагоне Риохе . Возможность принятия подобных мер рассматривают Наварра Астурия , Кантабрия и Мурсия.

Согласно мерам, введенным испанским правительством, на всей территории страны ношение маски обязательно в транспорте и во всех общественных местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию в два метра.

По официальным данным, с начала эпидемии в Испании было выявлено 254 тысячи заражений, 28,4 тысячи пациентов умерли.