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Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1206 за сутки и достигло к вечеру воскресенья 38 670, восемь пациентов скончались,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, кнессет израиля, израиль, в мире

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи

19:48 12.07.2020
1906
© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1206 за сутки и достигло к вечеру воскресенья 38 670, восемь пациентов скончались, общее число умерших составило 362, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава, число больных на текущий момент составляет 19 300. В тяжелом состоянии находится 151 пациент, из них 47 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 008 человек уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение закрыть, клубы, бары, спортзалы, в ресторанах ограничат число посетителей. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений, в частности закрытия спортзалов и бассейнов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКнессет ИзраиляИзраильВ мире
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