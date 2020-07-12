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Бельгия может официально извиниться перед бывшими колониями
Бельгия может официально извиниться перед своими бывшими африканскими колониями, этот вопрос изучается специальной парламентской комиссией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:09
джордж флойд
брюссель
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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джордж флойд, брюссель, африка, демократическая республика конго, руанда, республика конго, в мире

Бельгия может официально извиниться перед бывшими колониями

19:30 12.07.2020 (обновлено: 21:09 12.07.2020)
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© AP Photo / Francois WalschaertsЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
Здание парламента Бельгии в Брюсселе
© AP Photo / Francois Walschaerts
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости, Надим Зуауи. Бельгия может официально извиниться перед своими бывшими африканскими колониями, этот вопрос изучается специальной парламентской комиссией, сообщил РИА Новости бельгийский академик, директор Королевского музея Африки Гидо Грисселс.
Король бельгийцев Филипп 30 июня впервые выразил сожаление из-за страданий, причиненных жителям Конго в период, когда эта страна была владением его предка Леопольда II, а затем непосредственно бельгийской колонией. Однако официального извинения Бельгия пока не приносила.
"Я считаю, что сожаление, которое выразил наш король, - очень смелый сигнал. Никто не ожидал, но он всё-таки сделал этот шаг. На сегодняшний день он выражает свои собственные сожаления, но это дает возможность парламентской комиссии подготовить извинения и обсудить вероятность выплат компенсаций и репараций", - сказал Грисселс в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос о числе африканцев, ставших жертвами колонизаторов в бывших бельгийских колониях, он отметил, что точная цифра неизвестна до сих пор.
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"О многом достоверно не известно. Это касается и числа жертв. В прошлом году этим вопросом занялась группа экспертов, которая изучила архивы, цифры и пришла к выводу, что число жертв составило от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Но не 10 или даже 20 миллионов, о которых сообщали некоторые источники. Но предстоит еще долгая работа по этому вопросу. К тому же, многие архивы не были изучены до сих пор", - рассказал ученый.
Он признал, что вопрос колониального прошлого долгое время замалчивался в Бельгии, не изучался в школах. "Это важнейший момент. Сейчас об истории колониализма в школах не говорят. Но это необходимо ввести в программу средней школы. Надо также говорить об особых связях Бельгии с Конго, Руандой и Бурунди", - полагает Грисселс.
Отвечая на вопрос о судьбе памятников королю-колонизатору Леопольду II, которые пострадали в ходе акций против расизма на территории Бельгии, он отметил, что число их несомненно сократится. "Вообще-то их в действительности очень много. Я думаю, что иметь столько памятников нет никакой необходимости. Вероятно, в каждом городе, в каждой коммуне, где памятники останутся, произойдет их контекстуализация, будут добавлены объяснения, кем был Леопольд II, и какова его роль в истории. Некоторые города и коммуны считают, что возможно установление рядом других памятников, которые будут контрастировать с изображениями Леопольда Второго. То есть памятников Леопольду будет меньше, но все не исчезнут", - сказал бельгийский ученый.
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Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе оживила в Бельгии диалог о собственном колониальном прошлом и фигуре короля бельгийцев Леопольда Второго, правившего с 1865 по 1909 годы. Историки полагают, что во времена правления Леопольда II погибли миллионы африканцев. Памятники Леопольду подверглись нападениям и осквернению в ходе недавних акций протеста в самой Бельгии. Неизвестные обливали монументы красной краской, символизирующей кровь конголезцев. Активисты запустили сбор подписей, чтобы убрать с улиц и площадей Брюсселя все памятники, изображающие короля-колонизатора.
© РИА НовостиПамятник королю бельгийцев Леопольду Второму залитый красной краской в ходе акций против расизма в "Королевского музея Африки" в Бельгии
Памятник королю бельгийцев Леопольду Второму залитый красной краской в ходе акций против расизма в Королевского музея Африки в Бельгии
© РИА Новости
Памятник королю бельгийцев Леопольду Второму залитый красной краской в ходе акций против расизма в "Королевского музея Африки" в Бельгии
На фоне этих событий лидеры крупнейших бельгийских партий договорились о формировании специальной комиссии в парламенте, которая должна будет "пролить свет" на колониальное прошлое Бельгии. По замыслу инициаторов, комиссия также "должна снизить напряженность" в бельгийском обществе.
Ожидается, что комиссия приступит к работе осенью, но необходимая информация будет подготовлена уже к началу диалога. Готовить работу комиссии поручено Королевскому бельгийскому музею Центральной Африки, где хранится не только обширная коллекция искусства Африки, но и госархивы колониального периода.
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Джордж ФлойдБрюссельАфрикаДемократическая Республика КонгоРуандаРеспублика КонгоВ мире
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