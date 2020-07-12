https://ria.ru/20200712/1574243634.html
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:20
2020-07-12T20:06
южная америка
европа
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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Руслан Тлеуж
Люди, берегите себя, соблюдайте межличностную дистанцию добровольно! Пока нет вакцины, нельзя говорить о прекращении действия угрозы ковид19!
112
Егор Панкратов
Подозрительно. Мутные ребята.....
58
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южная америка
европа
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная америка, европа, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Скончались 5285 пациентов с COVID-19.
Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.
Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке
— 6 540 222 и Европе
— 2 907 654.
Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.
В России, по данным на 10:45 мск, COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.