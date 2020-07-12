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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574243634.html
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T20:06
южная америка
европа
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573647123_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_bbd9642c81742a9a238da5367e382eda.jpg
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353
60
южная америка, европа, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом

19:20 12.07.2020 (обновлено: 20:06 12.07.2020)
80300
© REUTERS / Callaghan O'HareСкорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
© REUTERS / Callaghan O'Hare
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Скончались 5285 пациентов с COVID-19.
Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.
Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.
Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.
В России, по данным на 10:45 мск, COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЮжная АмерикаЕвропаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
Популярные комментарии
Люди, берегите себя, соблюдайте межличностную дистанцию добровольно! Пока нет вакцины, нельзя говорить о прекращении действия угрозы ковид19!
12 июля, 19:37
Руслан Тлеуж
5913101128
Подозрительно. Мутные ребята.....
12 июля, 19:52
Егор Панкратов
34420018
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