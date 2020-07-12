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Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:04
культура
джордж флойд
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, джон бон джови (бонджиови), великобритания, нью-джерси, сша

Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду

19:04 12.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПортрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая, у машины на церемонии прощания в Северном центральном университете в Миннеаполис
Портрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая, у машины на церемонии прощания в Северном центральном университете в Миннеаполис
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone.
По словам лидера группы Джона Бон Джови, новая песня "American Reckoning" - это реакция музыкантов на гибель Флойда и последовавших за ней протестов против расизма.
"Как свидетель истории я был движим написанием "American Reckoning". Я верю, что величайший дар артиста – это способность использовать свой голос, чтобы говорить о вопросах, волнующих нас", - заявил Джон Бон Джови.
Текст песни "American Reckoning" подробно иллюстрирует последние минуты жизни Джорджа Флойда и приводит фразу афроамериканца "Я не могу дышать", ставшую символом антирасистских протестов в США. Песня "American Reckoning" войдет в новый альбом группы Bon Jovi 2020, чей выход был отложен на осень из-за пандемии коронавируса.
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Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, созданная в 1983 году. Bon Jovi выпустила 13 студийных альбомов, шесть сборников и два концертных альбома. В 2006 году группа были включена в Зал музыкальной славы Великобритании, а в 2018 году в "Зал славы рок-н-ролла".
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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КультураДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжон Бон Джови (Бонджиови)ВеликобританияНью-ДжерсиСША
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