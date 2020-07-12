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https://ria.ru/20200712/1574243355.html
В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19
В Греции за последние сутки выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом, четыре из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила национальная... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T18:55
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире

В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19

18:55 12.07.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом, четыре из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3803 человек.
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В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.
За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГрецияВ мире
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