Собянин рассказал, как часто меняют воду в фонтане на Поклонной горе

"Самый объемный фонтан столицы - "Годы войны" - работает на Поклонной горе. В нем одновременно циркулирует 25 тысяч кубических метров воды. В глубине парка расположена целая станция водоподготовки, которая обновляет воду до семи раз в месяц", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".