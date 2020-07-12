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Собянин рассказал, как часто меняют воду в фонтане на Поклонной горе
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вода в самом объемном фонтане столицы "Годы войны" на Поклонной горе обновляется до семи раз в месяц, в фонтане... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T18:50
гормост
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
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гормост, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, как часто меняют воду в фонтане на Поклонной горе

18:50 12.07.2020
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Москве в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Праздничный салют в Москве в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вода в самом объемном фонтане столицы "Годы войны" на Поклонной горе обновляется до семи раз в месяц, в фонтане одновременно циркулирует 25 тысяч кубических метров воды.
"Самый объемный фонтан столицы - "Годы войны" - работает на Поклонной горе. В нем одновременно циркулирует 25 тысяч кубических метров воды. В глубине парка расположена целая станция водоподготовки, которая обновляет воду до семи раз в месяц", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин добавил, что главные фонтаны Москвы обслуживают сотрудники "Гормоста". Они же управляют звуком, светом и напором воды в них.
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ГормостСергей СобянинМоскваОбщество
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