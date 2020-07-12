https://ria.ru/20200712/1574243139.html
Собянин рассказал, как часто меняют воду в фонтане на Поклонной горе
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вода в самом объемном фонтане столицы "Годы войны" на Поклонной горе обновляется до семи раз в месяц, в фонтане... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T18:50
2020-07-12T18:50
гормост
сергей собянин
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гормост, сергей собянин, москва, общество