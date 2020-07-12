https://ria.ru/20200712/1574242118.html
Халеда Мишри переизбрали главой Высшего госсовета Ливии
Халед Мишри переизбран на третий срок на посту главы Высшего государственного совета Ливии – консультативного органа, заседающего в Триполи. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T18:32
2020-07-12T18:32
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РИА Новости
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триполи, ливия, в мире
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Халед Мишри переизбран на третий срок на посту главы Высшего государственного совета Ливии
– консультативного органа, заседающего в Триполи
.
"Высший государственный совет провел сегодня, в воскресенье, свое 54-е заседание, которое было посвящено избранию главы совета в демократической обстановке. Халед Мишри победил в первом раунде (выборов – ред.) на пост главы совета, получив 73 голоса из 132. Мухаммед Абу Синнина получил 36 голосов, Наджи Мухтар Али – 14, Наима аль-Хами – 2, Сулейман Зуби – 1", - говорится в заявлении пресс-службы совета в Facebook.
Высший госсовет Ливии был сформирован в Триполи как консультативный орган при Правительстве национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж. Халед Мишри был впервые избран на пост главы Высшего госсовета в апреле 2018 года.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Халифы Хафтара
, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция
, а ЛНА – Египет
.
В Каире
6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом
. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США
и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию
и ОАЭ
. Против выступили ПНС и Турция.