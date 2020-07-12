Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Она пожелала молодым людям любви и счастья на всю жизнь.

Бруклин в своем аккаунте в инстаграме сообщил, что попросил руки Николы еще две недели назад, и она согласилась. Он пообещал, что станет лучшим мужем и отцом их ребенку, когда этот момент наступит.

Бруклин, которому 21 год, и 25-летняя Никола встречались менее года.