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Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц. Об этом сообщила мать жениха в инстаграме. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T18:20
никола пельтц
в мире
бруклин бекхэм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

18:20 12.07.2020
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloСын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц. Об этом сообщила мать жениха в инстаграме.
Она пожелала молодым людям любви и счастья на всю жизнь.
Бруклин в своем аккаунте в инстаграме сообщил, что попросил руки Николы еще две недели назад, и она согласилась. Он пообещал, что станет лучшим мужем и отцом их ребенку, когда этот момент наступит.
Бруклин, которому 21 год, и 25-летняя Никола встречались менее года.
Никола Пельтц — американская актриса и дочь миллиардера Нельсона Пельтца. Она известная по ролям в фильмах "Центр урагана", "Трансформы: эпоха истребления", "Трансформеры: Последний рыцарь" и других.
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Никола ПельтцВ миреБруклин БекхэмДэвид БэкхемВиктория БекхэмВеликобританияСША
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