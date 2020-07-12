В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19

В общей сложности установлено 13 человек, с которыми контактировали заболевшие, они уже направлены на самоизоляцию.

По последним данным минздрава страны, в стране выявлен 53 521 случай COVID-19, из них 678 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 383 человека, выздоровели 26 118 человек.