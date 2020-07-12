В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
"Вспышка заболеваемости COVID-19 зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. Всего в общежитии выявлено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех в настоящее время неизвестно", - сообщили в Facebook ведомства.
В общей сложности установлено 13 человек, с которыми контактировали заболевшие, они уже направлены на самоизоляцию.
По последним данным минздрава страны, в стране выявлен 53 521 случай COVID-19, из них 678 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 383 человека, выздоровели 26 118 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.