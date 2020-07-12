https://ria.ru/20200712/1574241245.html
На участке ТТК в Москве из-за ДТП затруднено движение
Движение по двум полосам ТТК затруднено из-за ДТП на Новорижской эстакаде в Москве, сообщает пресс-служба Московского транспорта. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:55
2020-07-12T17:55
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия