Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574241245.html
На участке ТТК в Москве из-за ДТП затруднено движение
Движение по двум полосам ТТК затруднено из-за ДТП на Новорижской эстакаде в Москве, сообщает пресс-служба Московского транспорта. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:55
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1400x0_80_0_0_e89b4c4913f7f9b509ae59d3108b6dcd.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1400x0_80_0_0_e89b4c4913f7f9b509ae59d3108b6dcd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1400x0_80_0_0_3701790ece6b2386218f873bca0735fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_325:0:1613:1288_1400x0_80_0_0_d89b694d9cd121699e43d9ca9226ca25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

На участке ТТК в Москве из-за ДТП затруднено движение

17:55 12.07.2020
1570
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение по двум полосам ТТК затруднено из-за ДТП на Новорижской эстакаде в Москве, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
"Из-за ДТП на Новорижской эстакаде движение по внешней стороне на участке ТТК временно затруднено по 2 полосам. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - пишет Московский транспорт в Twitter.
010004
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о грозе, сильном ветре и граде
Врач в запотевших защитных очках
В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19
Железная дорога
Движение на перегоне в Тульской области закрыли после ЧП
Полицейский автомобиль
В Москве две девушки пытались уйти от погони на угнанной "Волге"
Автомобили полиции Германии
В Германии мужчина с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Праздничный салют в Москве в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Собянин рассказал, как часто меняют воду в фонтане на Поклонной горе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На юго-западе Москвы произошел провал грунта
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов
08:57Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте
08:55В Луганской области продолжается тушение лесного пожара
08:53В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
Лента новостейМолния