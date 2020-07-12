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Москвичей предупредили о грозе, сильном ветре и граде
МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о дожде с грозой, граде, а также ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайший час и до конца суток. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:41
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о грозе, сильном ветре и граде

17:41 12.07.2020
3142
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о дожде с грозой, граде, а также ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайший час и до конца суток.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля, в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.
МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку "грозы резко ухудшают видимость на дороге".
Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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