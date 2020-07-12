https://ria.ru/20200712/1574240945.html
В Германии мужчина с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:38
2020-07-12T20:46
баден-вюртемберг
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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баден-вюртемберг, германия, в мире
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости.
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг
проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает управление полиции Оффенбурга.
Подозрительный мужчина был замечен в районе города Оппенау. Очевидцы сообщили полиции, что мужчина, одетый в камуфляжный костюм, был вооружен луком и стрелами. Полицейские, приехавшие на вызов, попытались выяснить личность мужчины, и обнаружили, что он также вооружен ножом и пистолетом.
Стражам порядка не удалось задержать мужчину - "пока не установленным образом" он угрожал полицейским и разоружил их, после чего скрылся в лесу, сообщает полиция. Город Оппенау находится в лесистых горах Шварцвальд.
"В настоящее время проводится крупная операция по поиску мужчины. Полиция предупреждает людей в округе Оппенау о подозреваемом и просит по возможности оставаться дома. Пока нельзя точно установить, находится ли вооруженный в особенном психологическом состоянии и какая угроза от него исходит", - заявили в полиции Оффенбурга.
В полиции города РИА Новости не назвали численность задействованных в операции сотрудников, отметив, что такая информация не публикуется из соображений безопасности. При этом немецкие СМИ пишут о 200 полицейских, участвующих в операции. В полиции предупреждают, что некоторые улицы в Оппенау могут быть перекрыты.
По данным полиции, речь идет о 31-летнем гражданине ФРГ
без "постоянного места жительства". Он уже попадал под внимание полиции, в частности из-за нарушений закона об обороте оружия.