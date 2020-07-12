В Германии мужчина с луком разоружил полицейских и сбежал в лес

БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Полиция немецкой земли Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает управление полиции Оффенбурга.

Подозрительный мужчина был замечен в районе города Оппенау. Очевидцы сообщили полиции, что мужчина, одетый в камуфляжный костюм, был вооружен луком и стрелами. Полицейские, приехавшие на вызов, попытались выяснить личность мужчины, и обнаружили, что он также вооружен ножом и пистолетом.

Стражам порядка не удалось задержать мужчину - "пока не установленным образом" он угрожал полицейским и разоружил их, после чего скрылся в лесу, сообщает полиция. Город Оппенау находится в лесистых горах Шварцвальд.

"В настоящее время проводится крупная операция по поиску мужчины. Полиция предупреждает людей в округе Оппенау о подозреваемом и просит по возможности оставаться дома. Пока нельзя точно установить, находится ли вооруженный в особенном психологическом состоянии и какая угроза от него исходит", - заявили в полиции Оффенбурга.

В полиции города РИА Новости не назвали численность задействованных в операции сотрудников, отметив, что такая информация не публикуется из соображений безопасности. При этом немецкие СМИ пишут о 200 полицейских, участвующих в операции. В полиции предупреждают, что некоторые улицы в Оппенау могут быть перекрыты.