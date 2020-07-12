Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574240800.html
В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам
Власти Судана разрешат употреблять алкогольные напитки всем, кроме граждан, исповедующих ислам, заявил министр юстиции страны Насреддин Абдельбари в интервью... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:32
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдук
омар аль-башир
судан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1400x0_80_0_0_dc8ac23312007cd09023094da1765b14.jpg
https://ria.ru/20200708/1574032765.html
1
судан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1400x0_80_0_0_dc8ac23312007cd09023094da1765b14.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_154:0:1895:1306_1400x0_80_0_0_76fd4bfd9bd96d8f83abf37ddee20dda.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_372:0:1678:1306_1400x0_80_0_0_f8f2f7f38be7313beff348ac7596b7e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдук, омар аль-башир, судан, в мире

В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам

17:32 12.07.2020
437
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Власти Судана разрешат употреблять алкогольные напитки всем, кроме граждан, исповедующих ислам, заявил министр юстиции страны Насреддин Абдельбари в интервью телеканалу "Судан".
"Ответ "да", если гражданин не исповедует ислам", - сказал Абдельбари, отвечая на вопрос о возможности упрощения сухого закона в стране.
Министр также отметил, что правительство приняло целый ряд законов, направленных на демократизацию страны и равноправие. В том числе введены поправки, связанные с назначением смертной казни. Теперь высшая мера наказания будет предусмотрена только за особо тяжкие преступления.
Говоря о правах женщин, власти Судана отменили для них обязательное разрешение от мужчин в семье на заграничные поездки.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
Бокал с игристым вином
8 июля, 05:52
Нарколог объяснил, почему алкоголь опасен в жару
670210
Обсудить 1
Абдель Фаттах аль-БурханАбдалла ХамдукОмар аль-БаширСуданВ мире
Рекомендуем
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
Автомобили полиции Германии
В Германии мужчина с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре
Врач в запотевших защитных очках
В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
Число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло почти 19,4 тысячи
Железная дорога
Движение на перегоне в Тульской области закрыли после ЧП
Праздничный салют в Москве в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Собянин рассказал, как часто меняют воду в фонтане на Поклонной горе
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о грозе, сильном ветре и граде
Знак аварийной остановки
На участке ТТК в Москве из-за ДТП затруднено движение
Здание парламента Бельгии в Брюсселе
Бельгия может официально извиниться перед бывшими колониями
Медицинские работники в защитных костюмах в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 300
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан
Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом
Портрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая, у машины на церемонии прощания в Северном центральном университете в Миннеаполис
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов
08:57Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте
08:55В Луганской области продолжается тушение лесного пожара
08:53В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
Лента новостейМолния