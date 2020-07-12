В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам

БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Власти Власти Судана разрешат употреблять алкогольные напитки всем, кроме граждан, исповедующих ислам, заявил министр юстиции страны Насреддин Абдельбари в интервью телеканалу "Судан"

"Ответ "да", если гражданин не исповедует ислам", - сказал Абдельбари, отвечая на вопрос о возможности упрощения сухого закона в стране.

Министр также отметил, что правительство приняло целый ряд законов, направленных на демократизацию страны и равноправие. В том числе введены поправки, связанные с назначением смертной казни. Теперь высшая мера наказания будет предусмотрена только за особо тяжкие преступления.

Говоря о правах женщин, власти Судана отменили для них обязательное разрешение от мужчин в семье на заграничные поездки.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.