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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574240759.html
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
Рост смертности от COVID-19 ожидается в США в течение 2-3 недель, заявил помощник министра здравоохранения страны Бретт Жируар. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, сша, в мире

В США ожидают рост числа смертей от коронавируса

17:30 12.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Рост смертности от COVID-19 ожидается в США в течение 2-3 недель, заявил помощник министра здравоохранения страны Бретт Жируар.
"Мы ожидаем, что количество смертей увеличится. Если число больше случаев, больше госпитализаций, то да, мы увидим это в течение двух-трех недель, прежде чем эта (ситуация) развернется", - сказал Жируар в эфире телеканала ABC.
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При этом он отметил, что сейчас эффективность лечения в США выше, чем была на начальном этапе эпидемии, поскольку отработаны методики, есть такие препараты как ремдесведир и стероиды.
Также чиновник признал, что вероятность второй волны заболевания осенью весьма реальна, поскольку "90% населения страны еще не были затронуты". По его словам, власти пытаются не допустить того, чтобы заболевание коронавирусом наложилось на сезонный грипп.
В последний месяц в ряде крупных штатов США начался стремительный рост числа заболеваний коронавирусом. Всего с начала пандемии в США зарегистрированы более 3,2 миллиона случаев, скончались около 135 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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