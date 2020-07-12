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В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек
Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в подмосковном Лосино-Петровском, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:33
московская область (подмосковье)
лосино-петровский
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:279:2871:1894_1400x0_80_0_0_2b7410af6dc2a0ac587302472a8ff2ed.jpg
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье), лосино-петровский, происшествия

В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек

17:29 12.07.2020 (обновлено: 17:33 12.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в подмосковном Лосино-Петровском, сообщили РИА Новости в экстренных службах области.
ДТП произошло на 42-м километре Щелковского шоссе.
"Столкнулись две машины. В аварии пострадали семь человек, из них один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.
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Московская область (Подмосковье)Лосино-ПетровскийПроисшествия
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