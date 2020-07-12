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Движение на перегоне в Тульской области закрыли после ЧП
Движение на перегоне Щекино – Лазарево в Тульской области закрыто после того, как вагоны сошли с рельсов, произошел сход 22-х вагонов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:16
тульская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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тульская область, происшествия

Движение на перегоне в Тульской области закрыли после ЧП

17:16 12.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на перегоне Щекино – Лазарево в Тульской области закрыто после того, как вагоны сошли с рельсов, произошел сход 22-х вагонов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о пятнадцати вагонах с рудой, сошедших с рельсов в Тульской области. Инцидент произошел в Щекинском районе на перегоне Щекино-Лазарево.
"По уточненным данным ... произошел сход 22-х вагонов, из которых 20 опрокинуты. Движение на перегоне закрыто, осуществляется в обход, через станцию Сухиничи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, повреждено 700 метров железнодорожного полотна. На месте работает восстановительная бригада, пострадавших нет.
Железнодорожный светофор
17 октября 2019, 11:43
В Нижегородской области грузовой вагон сошел с рельсов
312246
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