Движение на перегоне в Тульской области закрыли после ЧП

Ранее сообщалось о пятнадцати вагонах с рудой, сошедших с рельсов в Тульской области. Инцидент произошел в Щекинском районе на перегоне Щекино-Лазарево.

"По уточненным данным ... произошел сход 22-х вагонов, из которых 20 опрокинуты. Движение на перегоне закрыто, осуществляется в обход, через станцию Сухиничи", - сказал собеседник агентства.