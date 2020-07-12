https://ria.ru/20200712/1574240588.html
Движение на перегоне в Тульской области закрыли после ЧП
Движение на перегоне Щекино – Лазарево в Тульской области закрыто после того, как вагоны сошли с рельсов, произошел сход 22-х вагонов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:16
2020-07-12T17:16
тульская область
происшествия
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тульская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, происшествия