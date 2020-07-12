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Число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло почти 19,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 174, до 19 382, всего умерли 642 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:15
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коронавирус covid-19, молдавия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло почти 19,4 тысячи

17:15 12.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 174, до 19 382, всего умерли 642 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 19 208 зарегистрированных случаях коронавируса, 640 человек умерли.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 174 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19 382. Всего 12 667 человек были вылечены, а 642 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МолдавияВ мире
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