Число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло почти 19,4 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 174 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19 382. Всего 12 667 человек были вылечены, а 642 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.