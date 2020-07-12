В Калмыкии продлили режим самоизоляции

ВОЛГОГРАД, 12 июл - РИА Новости. Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 26 июля, сообщает в воскресенье оперштаб региона в своем Telegram-канале.
В Калмыкии режим самоизоляции действует до 12 июля, при этом регион в июне перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, возобновилась работа общественного транспорта и отделов МФЦ, гостиниц и салонов красоты.
Ранее в указе от 28 июня говорилось о продлении ограничительных мер до 12 июля.
"Указом главы Калмыкии №174 режим ограничений в Калмыкии продлен до 26 июля включительно", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным оперштаба региона, на 12 июля в Калмыкии зарегистрированы 2182 случая коронавирусной инфекции, в том числе 33 за последние сутки. Выздоровели 1299 человек, 30 скончались.
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