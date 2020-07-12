В Калмыкии продлили режим самоизоляции

В Калмыкии режим самоизоляции действует до 12 июля, при этом регион в июне перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, возобновилась работа общественного транспорта и отделов МФЦ, гостиниц и салонов красоты.