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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574240480.html
Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 300
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 24 041, за сутки инфекция выявлена еще у 520 человек, всего в стране умерли 306 человек РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
азербайджан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире

Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 300

17:09 12.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинские работники в защитных костюмах в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Медицинские работники в защитных костюмах в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 12 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 24 041, за сутки инфекция выявлена еще у 520 человек, всего в стране умерли 306 человек с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 520 случаев заражения коронавирусом, 486 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 24 041 факт заражения коронавирусной инфекцией, 15 093 человека вылечились, 306 скончались, 8642 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 13:22Распространение нового коронавируса
Ученый заявил о росте заразности коронавируса из-за мутаций
С начала пандемии было проведено 568 234 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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