Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 300

"В Азербайджане выявлены еще 520 случаев заражения коронавирусом, 486 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 24 041 факт заражения коронавирусной инфекцией, 15 093 человека вылечились, 306 скончались, 8642 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.