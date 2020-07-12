Следователи выясняют причины схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи выясняют причины и обстоятельства схода грузовых вагонов с рельсов в Следователи выясняют причины и обстоятельства схода грузовых вагонов с рельсов в Тульской области , организована доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов в Тульской области, пострадавших нет.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту схода вагонов грузового поезда на участке в Тульской области ... Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.