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Следователи выясняют причины схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой
Следователи выясняют причины и обстоятельства схода грузовых вагонов с рельсов в Тульской области, организована доследственная проверка, сообщила старший... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:49
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия

Следователи выясняют причины схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой

16:49 12.07.2020
1680
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи выясняют причины и обстоятельства схода грузовых вагонов с рельсов в Тульской области, организована доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов в Тульской области, пострадавших нет.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту схода вагонов грузового поезда на участке в Тульской области ... Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.
По предварительным данным, сегодня днем на перегоне станций "Лазарево - Щекино" произошел сход вагонов грузового поезда. В результате схода пострадавших и угрозы окружающей среде нет, уточнила Марковская.
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010515
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Следственный комитет России (СК РФ)Тульская областьПроисшествия
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