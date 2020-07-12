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В Сербии за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Сербии за прошедшие сутки скончались 11 больных COVID-19, выявлены 287 зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:48
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ана брнабич
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, ана брнабич, здоровье - общество, сербия, белград (город), в мире

В Сербии за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

16:48 12.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 12 июл - РИА Новости. В Сербии за прошедшие сутки скончались 11 больных COVID-19, выявлены 287 зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье.
Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила ранее, что сутки с 9 на 10 июля стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.
"За прошедшие 24 часа выявлено 287 больных COVID-19, общее число с начала пандемии достигло 18 360. Скончались 11 пациентов, всего умерли 393 человека", - сообщает минздрав.
Брнабич заявляла, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID-19 скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие дни в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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