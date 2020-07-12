В Сербии за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Брнабич заявляла, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID-19 скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие дни в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.