В ДНР заявили, что КПП на линии соприкосновения откроют 13 июля

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Пункт пропуска "Еленовка" на линии соприкосновения в Донбассе будет открыт 13 июля, на территорию, подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике, будут пропускать только при наличии специального разрешения на въезд, сообщили в воскресенье в межведомственном оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.
Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта и пешеходов через линию соприкосновения из-за ситуации с COVID-19 на подконтрольной Киеву территории. Позже движение было возобновлено на определенных условиях, но спустя время КПП вновь закрыли.
"Тринадцатого июля КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 (совпадает с мск) на въезд и выезд по следующим правилам: для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение Межведомственного оперативного штаба; для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или ДНР, временно подконтрольной Украине", - говорится в сообщении штаба.
В ведомстве отметили, что все прибывшие в ДНР должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.
"О работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно", - добавили в штабе.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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