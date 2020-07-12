Жертвами авиаудара в Йемене стали не менее десяти человек

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли в результате авиаудара арабской коалиции на северо-западе Йемена, сообщает телеканал Al-Masirah, подконтрольный мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам).
Согласно телеканалу, авиаудар был нанесен по жилому дому в округе Вашха в провинции Хаджа, которая находится под контролем хуситов. По его информации, среди жертв есть женщины и дети.
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В Йемене больше пяти лет продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако проправительственным войскам за это время не удалось занять районы хуситов на севере Йемена, а также они потеряли позиции на юге, которые заняли сторонники выступающего за отделение Южного Йемена Переходного совета.