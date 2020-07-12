Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о своем задержании

ХАБАРОВСК, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла распространившуюся в воскресенье в СМИ и соцсетях информацию о своем задержании.

В центре Хабаровска в воскресенье проходят несанкционированные акции в поддержку Фургала - на площади Ленина у здания правительства региона. Акции проходят несмотря на предупреждение властей и медиков об опасности массовых мероприятий в период пандемии коронавируса.

"Меня не арестовали пока. Я на встрече", - сообщила Томченко журналистам.

"Но на счёт обыска - не знаю. Дома не была", - добавила она.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.