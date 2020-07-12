https://ria.ru/20200712/1574238779.html
Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о своем задержании
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла распространившуюся в воскресенье в СМИ и соцсетях информацию о своем... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:15
2020-07-13T04:52
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574213716.html
elbrus70
Должен ответить за все убийства.
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РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, происшествия
ХАБАРОВСК, 12 июл - РИА Новости.
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Надежда Томченко опровергла распространившуюся в воскресенье в СМИ и соцсетях информацию о своем задержании.
В центре Хабаровска в воскресенье проходят несанкционированные акции в поддержку Фургала - на площади Ленина у здания правительства региона. Акции проходят несмотря на предупреждение властей и медиков об опасности массовых мероприятий в период пандемии коронавируса.
"Меня не арестовали пока. Я на встрече", - сообщила Томченко журналистам.
"Но на счёт обыска - не знаю. Дома не была", - добавила она.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР
и возглавил регион в 2018 году.