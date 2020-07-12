Таиландские ученые протестировали вакцину от COVID-19 на обезьянах

БАНГКОК, 12 июл - РИА Новости. Группа ученых старейшего в Группа ученых старейшего в Таиланде Чулалонгкорнского университета успешно завершила тесты разработанной ими вакцины от COVID-19 на обезьянах и объявила о готовности приступить к тестам на людях-добровольцах в октябре.

Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Бангкоке директор программы по разработке вакцин университета Киат Ракрунгтхам.

В мае текущего года минздрав Таиланда сообщал о том, что тесты на животных вакцины, разработанной в Чулалонгкорнском университете, завершатся в августе, а тесты на людях-добровольцах начнутся в октябре.

"Мы закончили второй и последний этап тестов на обезьянах, теперь начнется производство 10 тысяч доз вакцины, которые необходимы для тестов на людях-добровольцах, процесс производства завершится к октябрю", - заявил Ракрунгтхам.

"У нас уже есть заявления добровольцев, до конца сентября мы отберем 5 тысяч человек, а в октябре первая группа будет вакцинирована. Мы планируем завершить эти испытания в ноябре", - добавил он.

Вместе с тем, ученый подчеркнул, что ожидать готовности к массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года не следует, даже несмотря на серьезные успехи ученых ряда стран.

Он напомнил присутствующим, что в мире разрабатывается 129 вариантов вакцины от коронавируса, но только по 18 вакцинам, в том числе вакцине, разработанной в Таиланде, работа "относительно близка к завершению".

Ученый отметил, что вакцины активно разрабатываются в Китае США и России, и что в России испытания собственной вакцины на добровольцах уже завершены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.