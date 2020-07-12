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Таиландские ученые протестировали вакцину от COVID-19 на обезьянах
Группа ученых старейшего в Таиланде Чулалонгкорнского университета успешно завершила тесты разработанной ими вакцины от COVID-19 на обезьянах и объявила о... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, таиланд, общество

Таиландские ученые протестировали вакцину от COVID-19 на обезьянах

16:11 12.07.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
БАНГКОК, 12 июл - РИА Новости. Группа ученых старейшего в Таиланде Чулалонгкорнского университета успешно завершила тесты разработанной ими вакцины от COVID-19 на обезьянах и объявила о готовности приступить к тестам на людях-добровольцах в октябре.
Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Бангкоке директор программы по разработке вакцин университета Киат Ракрунгтхам.
В мае текущего года минздрав Таиланда сообщал о том, что тесты на животных вакцины, разработанной в Чулалонгкорнском университете, завершатся в августе, а тесты на людях-добровольцах начнутся в октябре.
"Мы закончили второй и последний этап тестов на обезьянах, теперь начнется производство 10 тысяч доз вакцины, которые необходимы для тестов на людях-добровольцах, процесс производства завершится к октябрю", - заявил Ракрунгтхам.
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"У нас уже есть заявления добровольцев, до конца сентября мы отберем 5 тысяч человек, а в октябре первая группа будет вакцинирована. Мы планируем завершить эти испытания в ноябре", - добавил он.
Вместе с тем, ученый подчеркнул, что ожидать готовности к массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года не следует, даже несмотря на серьезные успехи ученых ряда стран.
Он напомнил присутствующим, что в мире разрабатывается 129 вариантов вакцины от коронавируса, но только по 18 вакцинам, в том числе вакцине, разработанной в Таиланде, работа "относительно близка к завершению".
Ученый отметил, что вакцины активно разрабатываются в Китае, США и России, и что в России испытания собственной вакцины на добровольцах уже завершены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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