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https://ria.ru/20200712/1574238561.html
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
Певец Стас Михайлов во время выступления на фестивале в Александрии не испугался дождя и спустился со сцены к президенту Белоруссии Александру Лукашенко без... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:38
культура
россия
шоу-бизнес
стас михайлов
александр лукашенко
белоруссия
александрия
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Во про то,что «он» промок рассказал, а вот то, что теперь налёт с шершавого языка, вряди, получится снять - нет.
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, шоу-бизнес, стас михайлов, александр лукашенко, белоруссия, александрия

Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко

16:06 12.07.2020 (обновлено: 17:38 12.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПевец Стас Михайлов
Певец Стас Михайлов
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Певец Стас Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Певец Стас Михайлов во время выступления на фестивале в Александрии не испугался дождя и спустился со сцены к президенту Белоруссии Александру Лукашенко без зонта. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Выходя к президенту Белоруссии, артист заявил, что должен "чуть-чуть промокнуть", чтобы его поприветствовать. Певец также поблагодарил Лукашенко за то, что он не забывает российских музыкантов.
"Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха!" — заявил певец на опубликованном менеджером Табризом Шахиди видео в инстаграме.
Стас Михайлов — российский певец, автор песен и продюсер, заслуженный артист Российской Федерации. Он прославился благодаря хитам "Без тебя", "Все для тебя", "Я ждал" и многим другим композициям.
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Обсудить 10
КультураРоссияШоу-бизнесСтас МихайловАлександр ЛукашенкоБелоруссияАлександрия
Популярные комментарии
Прогиб засчитан........
12 июля, 16:36
Егор Панкратов
3530002
Во про то,что «он» промок рассказал, а вот то, что теперь налёт с шершавого языка, вряди, получится снять - нет.
12 июля, 16:43
РБРуслан Браско
1210000
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