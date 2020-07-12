https://ria.ru/20200712/1574238561.html
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
Певец Стас Михайлов во время выступления на фестивале в Александрии не испугался дождя и спустился со сцены к президенту Белоруссии Александру Лукашенко без... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:06
2020-07-12T17:38
культура
россия
шоу-бизнес
стас михайлов
александр лукашенко
белоруссия
александрия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200712/1574230135.html
Егор Панкратов
Прогиб засчитан........
40
Руслан Браско
Во про то,что «он» промок рассказал, а вот то, что теперь налёт с шершавого языка, вряди, получится снять - нет.
13
10
россия
белоруссия
александрия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/01/1556470110_0:0:3089:1738_1400x0_80_0_0_40bdc049a0ec6a892b8fa874ed702f62.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, стас михайлов, александр лукашенко, белоруссия, александрия