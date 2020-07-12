В Японии за сутки у более 400 человек нашли коронавирус

Более половины из инфицированных – 206 человек – выявлены в Токио. Рост заражений также был зафиксирован в префектурах Канагава (23 человека), Сайтама (31 человека), Осака (32 человека), Тиба (31 человек), Киото (8 человек) и других.

Всего в стране подтверждены 22 703 случая заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 996 человек, состояние еще 33 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 18 661 человек.