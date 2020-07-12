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Власти сектора Газа опровергли сообщения о задержании членов ХАМАС
Министерство внутренних дел в секторе Газа, в котором правит палестинское движение ХАМАС, опровергло сообщения о задержании членов движения по обвинению в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:04
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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353
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сектор газа, хамас, израиль, в мире

Власти сектора Газа опровергли сообщения о задержании членов ХАМАС

16:04 12.07.2020
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© РИА Новости / Назар АльянДвижение ХАМАС
Движение ХАМАС
© РИА Новости / Назар Альян
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел в секторе Газа, в котором правит палестинское движение ХАМАС, опровергло сообщения о задержании членов движения по обвинению в связях с Израилем.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что, согласно заявлению МВД сектора Газа, 16 членов ХАМАС, большинство из которых состоят в военном крыле движения, были задержаны по обвинению в связях с Израилем.
"Министерство внутренних дел и национальной безопасности опровергает приписываемую министерству сфабрикованную новость Al-Arabiya о том, что несколько человек, состоящих в сопротивлении (ХАМАС – ред.), задержаны за связи с оккупацией (Израилем – ред.). Министерство подчеркивает, что телеканал вводит в заблуждение и занимается распространением слухов и ложной информации", - говорится в заявлении министерства.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила со ссылкой на палестинские источники, что высокопоставленный командир военного крыла ХАМАС, которого подозревали в сотрудничестве с Израилем, бежал из Газы.
Газа
11 июля, 15:04
СМИ: командир водолазного спецподразделения ХАМАС бежал из Газы
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Сектор ГазаХамасИзраильВ мире
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