https://ria.ru/20200712/1574238392.html
Власти сектора Газа опровергли сообщения о задержании членов ХАМАС
Министерство внутренних дел в секторе Газа, в котором правит палестинское движение ХАМАС, опровергло сообщения о задержании членов движения по обвинению в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:04
2020-07-12T16:04
сектор газа
хамас
израиль
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https://ria.ru/20200711/1574212402.html
сектор газа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, хамас, израиль, в мире