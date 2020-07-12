Власти сектора Газа опровергли сообщения о задержании членов ХАМАС

"Министерство внутренних дел и национальной безопасности опровергает приписываемую министерству сфабрикованную новость Al-Arabiya о том, что несколько человек, состоящих в сопротивлении (ХАМАС – ред.), задержаны за связи с оккупацией (Израилем – ред.). Министерство подчеркивает, что телеканал вводит в заблуждение и занимается распространением слухов и ложной информации", - говорится в заявлении министерства.