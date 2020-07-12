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Распространение нового коронавируса
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В Латвии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Латвии сделаны 1467 тестов на COVID-19 и не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, общее число заболевших составляет 1173,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:50
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, латвия, в мире

В Латвии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

15:50 12.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 12 июл – РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии сделаны 1467 тестов на COVID-19 и не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, общее число заболевших составляет 1173, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в воскресенье.
"В целом с начала пандемии проведено 169 947 тестов на COVID-19, заболевание выявлено у 1173 человек. За последние сутки было проведено 1467 тестов, новых случаев заболевания не выявлено", - отмечается в сообщении.
За время пандемии в Латвии от COVID-19 умерли 30 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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