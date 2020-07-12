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В Израиле представили решение о дотациях частным предпринимателям
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов страны Исраэль Кац представили на утверждение правительства решение о предоставлении дотаций в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:48
коронавирус covid-19
исраэль кац
биньямин нетаньяху
тель-авив
израиль
в мире
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, исраэль кац, биньямин нетаньяху, тель-авив, израиль, в мире

В Израиле представили решение о дотациях частным предпринимателям

15:48 12.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Амит Шааль
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Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов страны Исраэль Кац представили на утверждение правительства решение о предоставлении дотаций в размере до 7,5 тысячи шекелей (около 153 тысяч рублей) частным предпринимателям.
"12 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр финансов Исраэль Кац представили на утверждение правительства решение о предоставлении дотаций в размере до 7,5 тысяч шекелей частным предпринимателям, а также владельцам и совладельцам бизнес-предприятий (получающим зарплату) и бизнес-предприятиям. Речь идет о предприятиях, доходы которых значительно снизились в результате распространения коронавируса", - говорится в совместном заявлении канцелярии премьера и советника министра финансов.
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Чтобы обеспечить быстрое получение данной финансовой помощи, правительство постановило, что процесс начисления выплат начнется сразу же после принятия решения. Платеж поступит на банковские счета в ближайшие дни.
В субботу вечером жители Тель-Авива, преимущественно самозанятые, вышли на площадь Ицхака Рабина в знак протеста против действий властей в период пандемии коронавируса.
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Коронавирус COVID-19Исраэль КацБиньямин НетаньяхуТель-АвивИзраильВ мире
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