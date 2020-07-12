В Израиле представили решение о дотациях частным предпринимателям

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов страны Исраэль Кац представили на утверждение правительства решение о предоставлении дотаций в размере до 7,5 тысячи шекелей (около 153 тысяч рублей) частным предпринимателям.
"12 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр финансов Исраэль Кац представили на утверждение правительства решение о предоставлении дотаций в размере до 7,5 тысяч шекелей частным предпринимателям, а также владельцам и совладельцам бизнес-предприятий (получающим зарплату) и бизнес-предприятиям. Речь идет о предприятиях, доходы которых значительно снизились в результате распространения коронавируса", - говорится в совместном заявлении канцелярии премьера и советника министра финансов.
Чтобы обеспечить быстрое получение данной финансовой помощи, правительство постановило, что процесс начисления выплат начнется сразу же после принятия решения. Платеж поступит на банковские счета в ближайшие дни.
В субботу вечером жители Тель-Авива, преимущественно самозанятые, вышли на площадь Ицхака Рабина в знак протеста против действий властей в период пандемии коронавируса.