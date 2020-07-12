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ПЦУ отказалась от крестного хода к годовщине крещения Киевской Руси
Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не будет проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины крещения Киевской Руси, сообщил министр культуры... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:35
2020-07-12T15:35
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православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, украина, в мире
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости.
Неканоническая Православная церковь Украины
(ПЦУ
) не будет проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины крещения Киевской Руси, сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.
Ранее глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий из-за угрозы коронавируса решил отменить проведение крестного хода по случаю годовщины крещения Киевской Руси, который был запланирован на 27-28 июля.
"ПЦУ и УПЦ
(Украинская православная церковь – ред.) приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет", - написал Ткаченко в своем Facebook.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.