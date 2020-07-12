При обысках у протестующих в Сербии нашли "коктейли Молотова"

БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. Полиция обнаружила при обысках у участников протестов в столице Полиция обнаружила при обысках у участников протестов в столице Сербии подготовленные коктейли Молотова и противогазы, сообщил вице-мэр Белграда Горан Весич.

В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Директор полиции Сербии Владимир Ребич сообщил в субботу, что во время беспорядков накануне вечером пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек. Заместитель градоначальника Горан Весич заявлял, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. С субботы на воскресенье протест прошел почти мирно, с задержанием всего нескольких агрессивных демонстрантов в конце.

"Полиция ночью (на воскресенье) во время обыска хулиганских и неонацистских групп, которые приходили на собрания перед Скупщиной (парламентом), нашла "коктейли Молотова" и противогазы. Городские службы Белграда вместе с полицией нашли скрытые каменные блоки в контейнерах поблизости, которые были подготовлены для нападения на полицию прошедшей ночью", - написал заместитель градоначальника в Facebоok.

Нынешние протестные акции в Сербии отличаются повышенной агрессией демонстрантов по отношению к журналистам. Причем нападениям подверглись как сотрудники телеканалов и агентств, критически освещающих действия властей, так и сотрудники государственных СМИ. С серьезными травмами в больницах находятся как минимум трое журналистов, разбиты камеры, зарегистрированы случаи угроз и побоев со стороны агрессивных участников протестов. Полиция отвечает на агрессию демонстрантов применением слезоточивого газа, дымовых шашек, светошумовых гранат и физической силы.