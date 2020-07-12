При обысках у протестующих в Сербии нашли "коктейли Молотова"

В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Директор полиции Сербии Владимир Ребич сообщил в субботу, что во время беспорядков накануне вечером пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек. Заместитель градоначальника Горан Весич заявлял, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. С субботы на воскресенье протест прошел почти мирно, с задержанием всего нескольких агрессивных демонстрантов в конце.
"Полиция ночью (на воскресенье) во время обыска хулиганских и неонацистских групп, которые приходили на собрания перед Скупщиной (парламентом), нашла "коктейли Молотова" и противогазы. Городские службы Белграда вместе с полицией нашли скрытые каменные блоки в контейнерах поблизости, которые были подготовлены для нападения на полицию прошедшей ночью", - написал заместитель градоначальника в Facebоok.
Нынешние протестные акции в Сербии отличаются повышенной агрессией демонстрантов по отношению к журналистам. Причем нападениям подверглись как сотрудники телеканалов и агентств, критически освещающих действия властей, так и сотрудники государственных СМИ. С серьезными травмами в больницах находятся как минимум трое журналистов, разбиты камеры, зарегистрированы случаи угроз и побоев со стороны агрессивных участников протестов. Полиция отвечает на агрессию демонстрантов применением слезоточивого газа, дымовых шашек, светошумовых гранат и физической силы.
Участники массовых протестов перед зданием Скупщины Сербии требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий. Среди участников в разные дни были замечены представители сербской оппозиции, однако протестующие в основном негативно реагируют на их появление в своих рядах. Так, экс-мэр Белграда Драган Джилас и актер Сергей Трифунович подверглись нападению, а бывшего президента страны Бориса Тадича оскорбляли.
10 июля, 02:57В столице Сербии восемь часов продолжался мирный протест