Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574237726.html
В Москве две девушки пытались уйти от погони на угнанной "Волге"
Две несовершеннолетние девочки на угнанной машине "Волга", пытаясь уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T16:10
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:4:3077:1735_1400x0_80_0_0_e835fe51f489b26e30dbee23ab4f3bba.jpg
https://ria.ru/20200712/1574232550.html
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:4:3077:1735_1400x0_80_0_0_e835fe51f489b26e30dbee23ab4f3bba.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_7cdcad61165bf34f623f7f0006cf5696.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_765:0:2812:2047_1400x0_80_0_0_b19709302a80a4f096da37db21f0990f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

В Москве две девушки пытались уйти от погони на угнанной "Волге"

15:22 12.07.2020 (обновлено: 16:10 12.07.2020)
7040
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Две несовершеннолетние девочки на угнанной машине "Волга", пытаясь уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль в Москве, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным пресс-службы, девочки угнали машину на Динамовской улице, однако на Нижегородской улице, не справившись с управлением, уходя от полицейской погони, машина вылетела на бордюр и врезалась в припаркованный автомобиль Nissan.
Инспекторы дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Вчера, 12:13
Полиция ищет устроившего стрельбу на МКАД
"Установлено, что в автомашине ГАЗ 3102 находилось двое несовершеннолетних - девочки 2005 и 2006 года рождения. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту полиция проводит проверку.
9662063118
Обсудить 7
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Як-52
В Тверской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Ксения Никитина
Популярная блогерша погибла в Подмосковье
Вареники
Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов
Певец Стас Михайлов
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле
3d-модель мозга человека
Названы разрушающие мозг продукты
Автомобиль реанимации
СМИ: невеста умерла во время свадебного банкета на юге Москвы
Инспекторы дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Полиция ищет устроившего стрельбу на МКАД
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Два экс-полицейских в Приморье хотели скрыть случайное убийство на охоте
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55В Луганской области продолжается тушение лесного пожара
08:53В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
Лента новостейМолния