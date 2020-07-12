В Москве две девушки пытались уйти от погони на угнанной "Волге"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Две несовершеннолетние девочки на угнанной машине "Волга", пытаясь уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль в Две несовершеннолетние девочки на угнанной машине "Волга", пытаясь уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль в Москве , организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным пресс-службы, девочки угнали машину на Динамовской улице, однако на Нижегородской улице, не справившись с управлением, уходя от полицейской погони, машина вылетела на бордюр и врезалась в припаркованный автомобиль Nissan.

"Установлено, что в автомашине ГАЗ 3102 находилось двое несовершеннолетних - девочки 2005 и 2006 года рождения. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.