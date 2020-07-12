https://ria.ru/20200712/1574237726.html
В Москве две девушки пытались уйти от погони на угнанной "Волге"
Две несовершеннолетние девочки на угнанной машине "Волга", пытаясь уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:22
2020-07-12T16:10
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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7
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Две несовершеннолетние девочки на угнанной машине "Волга", пытаясь уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль в Москве
, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным пресс-службы, девочки угнали машину на Динамовской улице, однако на Нижегородской улице, не справившись с управлением, уходя от полицейской погони, машина вылетела на бордюр и врезалась в припаркованный автомобиль Nissan.
"Установлено, что в автомашине ГАЗ 3102 находилось двое несовершеннолетних - девочки 2005 и 2006 года рождения. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту полиция проводит проверку.