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Распространение нового коронавируса
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В московском центре "Вороновское" лечатся 180 пациентов с COVID-19
В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" 180 пациентов лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:12
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В московском центре "Вороновское" лечатся 180 пациентов с COVID-19

15:11 12.07.2020 (обновлено: 15:12 12.07.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" 180 пациентов лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 12 июля состоит на лечении 180 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 179, подтверждённых с COVID – 179, с кислородной поддержкой – 150, на ИВЛ – шесть", - написал он в Facebook.
Главврач подчеркнул, что за сутки поступили 16 пациентов, выписаны три.
"Вчера умерли: мужчина в возрасте 85 лет и женщина в возрасте 73 лет (с положительным COVID)", - добавил Переходов.
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