В Филатовской больнице в Москве лечатся 428 пациентов с коронавирусом

"Сводка на утро 12.07.20. Всего на лечении - 962. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 922. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID - 428. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID у беременных и родильниц - восемь. В ОРИТ - 131. На ИВЛ - 40", - написал он в Facebook.