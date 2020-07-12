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В Филатовской больнице в Москве лечатся 428 пациентов с коронавирусом
Более 960 пациентов, в том числе 428 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:11
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валерий вечорко
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, в мире

В Филатовской больнице в Москве лечатся 428 пациентов с коронавирусом

15:11 12.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 960 пациентов, в том числе 428 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 12.07.20. Всего на лечении - 962. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 922. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID - 428. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID у беременных и родильниц - восемь. В ОРИТ - 131. На ИВЛ - 40", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 76 человек, поступили 95.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваВ мире
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