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Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов
Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:35
россия
каша
сало
китай
еда
продукты
в мире
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Китайцам следовало бы промолчать про странные блюда с учетом того, что они жрут. А потом заражают весь мир ковидлой.
103
Вареники с шиповником что-то новое.
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27
россия
сало
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152384/02/1523840244_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_5546f3345559711a8b75280d86f3c187.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, каша, сало, китай, еда, продукты, в мире

Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов

15:09 12.07.2020 (обновлено: 15:35 12.07.2020)
79743
CC0 / Daria-Yakovleva / Вареники
Вареники
CC0 / Daria-Yakovleva /
Вареники . Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.
По его словам, для "воинственного народа" обычным делом являются вареники с клубникой — ягоды просто заворачивают в тесто, а затем варят. Он отметил, что блюдо выглядит аппетитно, однако, как считает блогер, клубнику можно есть и в свежем виде. Кроме того, вареники готовят не только с клубникой, но и другими ягодами, например малиной, вишней или шиповником.
Еще одним удивительным для блогера блюдом стала рисовая каша с клубникой. В ее рецепт входит не только крупа и ягоды, но и сливочное масло, а также творог. Также в кашу по желанию можно добавить сахар или шоколадную пасту — так она станет кисло-сладкой.
"Возможно, это блюдо пока не очень популярно в России", — отмечается в статье. Автор пояснил, что нашел этот рецепт в соцсетях.
Также блогера удивило соленое свиное сало — он даже задался вопросом, зачем сало вообще нужно солить, если его можно просто пожарить. Он отметил, что в России сало натирают смесью толченого чеснока и соли, а затем оно отправляется в холодильник на три-четыре дня.
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"После этого сало лишь останется нарезать тонкими ломтиками и можно есть. Говорят, что это самая лучшая закуска к алкоголю", — отметил блогер.
Еще одним традиционным русским блюдом автор публикации назвал селедку под шубой — ее, по его словам, едят практически в каждой семье. Однако автор статьи не понимает, чем это блюдо так привлекает людей — селедка обладает странным запахом, а еще эту жирную рыбу сочетают со сладкой вареной свеклой.
"А вы осмелитесь попробовать?" — поинтересовался у читателей блогер.
Автор также напомнил о любви россиян к картофелю, который является основным ингредиентом многих блюд. Но его внимание привлек не сам корнеплод, а пирожные "Картошка". Блогеру они больше напомнили конфеты. Автор статьи отметил, что в пирожных нет никакого картофеля — просто по консистенции они напоминают пюре. На вкус — приторно сладкий шоколад, поэтому много съесть не получится, предупредил блогер.
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Еще одной сладостью, которая его удивила, стала шоколадка "Аленка" — на вкус она такая же сладкая, как и конфеты "Картошка", однако по форме они отличаются. Блогер отметил, что "конфеты "Картошка" мягкие, а шоколад "Аленка" твердый".
"На самом деле, вкус здесь не имеет значения", — считает автор статьи.
Он удивился, что на обертке изображена девочка. По его мнению, она выглядит милой, но если присмотреться к ее "пристальному взгляду", то "становится немного страшно".
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РоссияКашаСалоКитайЕдаПродуктыВ мире
Популярные комментарии
Китайцам следовало бы промолчать про странные блюда с учетом того, что они жрут. А потом заражают весь мир ковидлой.
12 июля, 15:33
Светлана Васильчева
83121016
Вареники с шиповником что-то новое.
12 июля, 15:32
Олег 84
26220101
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