Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пользователь китайской платформы для блогов Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России

По его словам, для "воинственного народа" обычным делом являются вареники с клубникой — ягоды просто заворачивают в тесто, а затем варят. Он отметил, что блюдо выглядит аппетитно, однако, как считает блогер, клубнику можно есть и в свежем виде. Кроме того, вареники готовят не только с клубникой, но и другими ягодами, например малиной, вишней или шиповником.

Еще одним удивительным для блогера блюдом стала рисовая каша с клубникой. В ее рецепт входит не только крупа и ягоды, но и сливочное масло, а также творог. Также в кашу по желанию можно добавить сахар или шоколадную пасту — так она станет кисло-сладкой.

"Возможно, это блюдо пока не очень популярно в России", — отмечается в статье. Автор пояснил, что нашел этот рецепт в соцсетях.

Также блогера удивило соленое свиное сало — он даже задался вопросом, зачем сало вообще нужно солить, если его можно просто пожарить. Он отметил, что в России сало натирают смесью толченого чеснока и соли, а затем оно отправляется в холодильник на три-четыре дня.

"После этого сало лишь останется нарезать тонкими ломтиками и можно есть. Говорят, что это самая лучшая закуска к алкоголю", — отметил блогер.

Еще одним традиционным русским блюдом автор публикации назвал селедку под шубой — ее, по его словам, едят практически в каждой семье. Однако автор статьи не понимает, чем это блюдо так привлекает людей — селедка обладает странным запахом, а еще эту жирную рыбу сочетают со сладкой вареной свеклой.

"А вы осмелитесь попробовать?" — поинтересовался у читателей блогер.

Автор также напомнил о любви россиян к картофелю, который является основным ингредиентом многих блюд. Но его внимание привлек не сам корнеплод, а пирожные "Картошка". Блогеру они больше напомнили конфеты. Автор статьи отметил, что в пирожных нет никакого картофеля — просто по консистенции они напоминают пюре. На вкус — приторно сладкий шоколад, поэтому много съесть не получится, предупредил блогер.

Еще одной сладостью, которая его удивила, стала шоколадка "Аленка" — на вкус она такая же сладкая, как и конфеты "Картошка", однако по форме они отличаются. Блогер отметил, что "конфеты "Картошка" мягкие, а шоколад "Аленка" твердый".

"На самом деле, вкус здесь не имеет значения", — считает автор статьи.

Он удивился, что на обертке изображена девочка. По его мнению, она выглядит милой, но если присмотреться к ее "пристальному взгляду", то "становится немного страшно".